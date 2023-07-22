الهلال السعودي يرصد مبلغا خرافيا لخطف مبابي

أبدت إدارة نادي الهلال السعودي، رغبتها في خطف الدولي الفرنسي، ونجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي. في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب شبكة “RMC“، قدمت إدارة نادي الهلال السعودي، عرضا فلكيا، لنظيرتها من البي آس جي، من أجل شراء عقد مبابي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن مسؤولي الهلال، أبدو استعدادهم لدفع 600 مليون أورو للظفر بخدمات مبابي هذا الصيف، لمدة موسمين.

ويتضمن هذا العرض، 200 مليون أورو، لفائدة نادي باريس يان جيرمان، مقابل عقد مبابي، الذي سيستفيد من 400 مليون أورو.

ويأتي هذا بعد ابداء إدارة النادي الباريسي عزمها على بيع عقد مبابي، هذا الصيف، في حال عدم موافقته على تجديد عقده مع الفريق.