الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع “سليماني”

كشفت مصادر صحفية سعودية، أن إدارة الهلال السعودي تسعى للتعاقد مع النجم الجزائري “إسلام سليماني” الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع نادي “ليون” ويريد مواصلة المغامرة الأوروبية قبل كأس العالم المقبلة.

وأكدت صحيفة “الرياض” السعودية، أن المدرب “ليوناردو جارديم” طالب إدارة فريقه “الهلال” بالإسراع في حسم صفقة “سليماني”، وهو الذي يعرفه جيدا وسبق له تدريبه في نادي “سبورتينغ لشبونة” و”موناكو”.

في حين لدى النجم الجزائري عرض آخر من الدوري السعودي ويتعلق الأمر بنادي الإتحاد، غير أن تفكير “السوبر سليم” هو البقاء في أوروبا خاصة بعد تصريحات “بلماضي” الأخيرة الذي طالب من لاعبيه حسن اختيار الأندية تحسبا لتصفيات المونديال وكأس إفريقيا التي ستجرى بالكاميرون.