الهلال السعودي يطلب خدمات “فيغولي”

طلبت إدارة “الهلال السعودي” خدمات النجم الجزائري “سفيان فيغولي” وتقدمت بعرض قيمته 6 ملايين أورو لنادي “غلطة سراي”.

ومن المحتمل أن يكون النادي السعودي قد اجتمع مع وكيل أعمال “فيغولي” وطرحوا عليه الفكرة حسب ما ذكرت المصادر التركية.

في حين يبقى المشكل الكبير في راتب الجزائري وفي قناعته أيضا، فهو الذي رفض كل العروض الخليجية في وقت سابق.

كما صرح سابقا أنه لا يزال صغيرا من أجل اللعب في الدوريات الخليجية، وأنه سعيد جدا في “غلطة سراي”.

يذكر أن “فيغولي” مرتبط بعقد مع الفريق التركي يمتد إلى غاية جوان 2022 مع راتب سنوي يصل إلى 4.5 مليون أورو.