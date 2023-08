الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع نيمار

أعلن اليوم الثلاثاء، نادي الهلال السعودي رسميا عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الفريق السعودي، فيديو يقدم فيه نجمه الجديد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” وأرفقه بعبارة: “أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي”.

ولم يكشف الهلال عن قيمة التعاقد مع نجم برشلونة السابق، غير أن التقارير الصحفية أكدت، بأن نيمار، سيتحصل خلال سنتين على 160 مليون أورو، بينما يستفيد ناديه باريس سان جيرمان من 80 مليون أورو.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

