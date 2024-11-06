الهلال السعودي يعلن مدة غياب نيمار عن المنافسة

أعلنت إدارة الهلال السعودي غياب النجم البرازيلي، نيمار جونيور، عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع. بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقالت إدارة الهلال السعودي عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “لقد أظهرت الأشعة إصابة نيمار جونيور بتمزق في العضلة الخلفية. وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيل يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع”.

وبذلك، تتواصل معاناة النجم البرازيلي مع الإصابات منذ انضمامه إلى الفريق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية لسنة 2023، قادما من نادي باريس سان جيرمان.

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