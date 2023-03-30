الهلال السعودي يغري راموس بثلاثة أضعاف راتبه الحالي

دخل النجم الإسباني سيرجيو راموس، اهتمامات نادي الهلال السعودي، الذي يطمح للاستفادة من خدماته انطلاقا من الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير اعلامية فرنسية، تلقي راموس، عرضا من مسؤولي نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد معه لموسمين.

كما أضاف موقع “فوت ميركاتو“، بأن العرض السعودي، بلغ 30 مليون أورو سنويا، ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه النجم الاسباني حاليا في البي آس جي.

يذكر أن العقد الذي يربط سيرجيو راموس، مع بي أس جي، ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، ولم يتم بعد الاتفاق على تجديد عقده.