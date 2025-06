الهلال يطرق باب الأهلي لضم رياض محرز قبل كأس العالم للأندية

فتح نادي الهلال السعودي قنوات اتصال مع نظيره الأهلي لمحاولة ضم النجم الجزائري رياض محرز على سبيل الإعارة، تحضيرًا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية.

وبحسب الصحفي البريطاني بن جاكوبس، فإن الهلال أبدى اهتمامًا جديًا بجلب محرز، ضمن مساعيه لتعزيز صفوفه بلاعب صاحب خبرة وقيمة فنية عالية. إلا أن هذه المحاولة قوبلت بـدفع قوي من الأهلي لرفض العرض. إذ يتمسك النادي بخدمات نجمه الأول، الذي يعَدُّ أحد أبرز صفقاته في الموسم قبل الماضي.

تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات عديدة يقوم بها الهلال لتعويض إخفاقه في ضم أسماء أوروبية كبيرة. بعد تعثر مفاوضاته مع عدة نجوم عالميين. لذا لجأ النادي إلى السوق المحلية بحثًا عن حلول سريعة. وكان محرز في طليعة خياراته، نظرًا لتأثيره الكبير وخبرته الدولية.

ويسابق الهلال الزمن لإبرام صفقة من العيار الثقيل تعزز حظوظه في البطولة العالمية. ويبقى محرز أحد الأسماء التي يحلم بها الجمهور، رغم صعوبة المهمة.

Al-Hilal have spent the day seeking loans within the Saudi Pro League ahead of the Club World Cup to try and get a marquee name.

Several stars from rival teams approached to try and add players. N’Golo Kante one of them.

Riyad Mahrez another player approached. Pushback from… pic.twitter.com/sdV7Q2sSPv

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 10, 2025