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الهلال يمرّ أمام نجوم الثريا.. ظاهرة فلكية مميزة فجر الإثنين

بقلم خالد زوبيري
الهلال يمرّ أمام نجوم الثريا.. ظاهرة فلكية مميزة فجر الإثنين
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يلتقي هلال القمر المتناقص مع التكتل النجمي المفتوح (M45) في ساعات الفجر الأولى من يوم الإثنين 23 جوان 2025، في مشهد فلكي نادر وساحر. حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”.

وجاء في البيان:” أثناء تحركه في السماء، سيعبر هلال القمر المتناقص على التكتل النجمي المفتوح الثريا الشهير (M45) وهذا في فجر يوم الإثنين 23 جوان 2025 على الساعة الرابعةصباحًا بالتوقيت المحلي. ”

كما سيكون بالإمكان الاستمتاع بهذه الظاهرة الفلكية بالعين المجردة أو بتلسكوب صغير وذلك مابين الشمال الشرقي والشرق على ارتفاع 10 درجات من الأفق. يضيف المصدر ذاته.

رابط دائم : https://nhar.tv/3kw1R
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