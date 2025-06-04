الهلال السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع المدير الفني الإيطالي سيميوني إنزاغي، بعد ساعات من إعلان رحيله عن فريق إنتر ميلان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أعلن من خلاله تعيين إنزاغي مدربا للفريق الملقب بـ “الزعيم”.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن إنزاغي سيصبح المدب الأعلى دخلا في العالم الكروي، بحصوله على راتب يصل إلى 26 مليون أورو.

ويعدُّ إنزاغي واحدا من أبرز المدربين خلال السنوات الأخيرة، وهو الذي بدأ مشواره التدريبي عام 2010 على رأس العارضة الفنية لفريق لاتسيو الإيطالي، قبل أن يحط الرحال في نادي إنتر.

وكان إنزاغي قد حصل على لقب الدوري الايطالي الممتاز رفقة إنتر في موسم 2023 -2024. بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس إيطاليا مرتين وبطولة السوبر المحلي ثلاث مرات.