الهلال السوداني يستقبل مولودية الجزائر بـ رواندا

أعلن نادي الهلال السوداني أنه سيخوض أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أمام ممثل الكرة الجزائرية مولودية الجزائر، على أرضية ملعب أمهورو بالعاصمة الرواندية كيغالي.

حسب ما كشفه بيان للنادي السوداني. اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يخوض النادي “الأزرق” اللقاء برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا يوم 21 أو 23 نوفمبر الجاري، في انتظار تحديد الموعد الرسمي.