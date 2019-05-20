الهناني ينهي إضراب لاعبي إتحاد بلعباس

تمكن عبد الغاني الهناني، رئيس اتحاد بلعباس، من اقناع لاعبي فريقه بإنهاء اضرابهم والعودة للتحضيرات تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر.

والتزم الهناني، حسب (و.أ.ج)، بتقديم مكافأة بقيمة 20 مليون سنتيم، للاعبي فريقه، مقابل إنهائهم للإضراب الذي دام ليومين، للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وسيتلقى لاعبوا إتحاد بلعباس، هذه المنحة، للعودة إلى التحضيرات، في انتظار تسوية جميع مستحقاتهم المالية، التي يدينون بها للفريق.

وجاءت هذه الخرجة من رئيس اتحاد بلعباس عبد الغاني الهناني، قبل ساعات عن المواجهة الهامة التي تنتظر فريقه غدا الثلاثاء، أمام مولودية الجزائر، لحساب الجولة الـ29.

يذكر أن اتحاد بلعباس يصارع دائما من أجل ضمان البقاء ضمن المحترف الأول، في الجولتين المتبقيتين من عمر البطولة الوطنية.