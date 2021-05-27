الهند: ارتفاع الإصابات بالفطر الأسود إلى 9 آلاف

أصدر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تحذيرا بعد إصابة 9000 شخص بمرض “الفطر الأسود”.

ويعالج مسؤولو الصحة في الهند الآن تفشي الفطر الأسود في الآلاف من مرضى فيروس كورونا الحاليين والمتعافين.

واعترف مودي بأن العدوى الفطرية القاتلة تشكل “تحديًا جديدًا”.

وأضاف إن عدوى الفطر الأسود نتيجة التعرض للفطر الموجود غالبًا في التربة والهواء والمخاط البشري.

ويمكن أن يسبب المرض اسوداداً أو تغيراً في لون الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

كما يسبب ألما في الصدر، وصعوبات التنفس، وسعال دموي، ويمكن أن تضر الحالة أيضًا بجهاز المناعة ولها صلة بمرض السكري.

وتُظهر البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن معدل وفيات الفطر الأسود يبلغ 54 بالمائة.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 9000 حالة في جميع أنحاء الهند نهاية الأسبوع الماضي.

كما تم الكشف عن نصفها تقريبًا في ولايتي جوجرات ومهاراشترا.