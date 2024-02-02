الهند تحبس حمامة مدة 8 أشهر ظنا أنها جاسوس صينية

تم القبض على حمامة واحتجازها لمدة 8 أشهر، قبل إطلاق سراحها، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم أمس الخميس. نقلًا عن وكالة الأنباء الهندية برس ترست الهندية.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن “الشرطة فتحت قضية تجسس ضد الطائر، لكنها أغلقت القضية بعد التحقيق فيها”.

وفي ماي/أيار الماضي، كان الطائر يحلق حول بومباي، عندما قبض عليه ضباط الشرطة في أحد موانئ المدينة.

وفسر ضابطا الشرطة النقوش التي تظهر على الحلقتين المرتبطتين بأرجل الطائر على أنها صينية.

وتم اتهام الحمام بالتجسس لصالح الصين، حيث تم إرساله إلى مستشفى باي ساكارباي دينشو الصغير للحيوانات في بومباي.

ولم تدرك الشرطة الهندية خطأها إلا بعد فترة طويلة. الطائر يأتي في الواقع من تايوان، وليس الصين.

وبعيدًا عن كونه جاسوسًا، فقد هرب ببساطة من موطنه. وبإذن من الشرطة، تم نقل الحمامة إلى جمعية بومباي لمنع القسوة على الحيوانات. ولم يتم إطلاق سراح الحيوان إلا بعد 8 أشهر.

وهذه ليست المرة الأولى للشرطة الهندية. ففي عام 2020، تم القبض على حمامة في منطقة كشمير للاشتباه في أنه جاسوس. وتبين في النهاية أنها مملوكة لصياد باكستاني وتم إطلاق سراحه.

نفس الأمر في عام 2016. حيث ألقت الشرطة القبض على حمامة. عندما عثر عليها ومعها رسالة تهديد تستهدف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

تم استخدام الحمام عبر التاريخ لإرسال رسائل لأغراض التجسس، ولا سيما خلال الحربين العالميتين.