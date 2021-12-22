الهند تحقق مع الفنانة نورة فتحي

حققت السلطات الأمنية الهندية مع الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي حول علاقتها برجل العصابة المدعو “ساكيش شاندراتشخار” Sukish Chandrashekhar. كما تم اعتقال رجل العصابة في قضية تبييض أموال.

كما أفاد موقع “زنقة 22″، أن نورة فتحي كشفت خلال التحقيق معها أنها لا علاقة لها برجل العصابة المذكور. وهي صديقة زوجته التي أهدتها هدايا فاخرة من بينها سيارة فاخرة، وحقيبة يدوية باهظة الثمن، وهاتف “آيفون”.

في حين، أكدت نورة فتحي أنها لم تتعامل مع المتهم مهنيا، إلا بصفته كمنظم لبعض الحفلات الفنية. التي شاركت فيها بالهند كفنانة، وقد تقاضت منه أجرها بالكامل.

وتتابع السلطات الهندية المتهم، وزوجته بتهم الاحتيال، والنصب، وغسيل الأموال. حيث اتضح أنهما أوقعا العديد من الضحايا في شباكهما، فيما لا تزال التحقيقات سارية في هذه القضية.

كما تعتبر نورة فتحي من أبرز الفنانات في الهند، حيث تجمعها علاقات صداقة مع كبار الشخصيات هناك. وهو الأمر نفسه الذي أدى بها هذه المرة إلى مكاتب التحقيقات.

وتواصل الفنانة المغربية نورة فتحي، بعد تحطيمها حاجز المليار مشاهدة على “يوتيوب” بأغنية “ديلبار”، كسر الأرقام القياسية. حيث تمكنت من تصدر قائمة الفنانين الأكثر متابعة على موقع “إنستغرام”.

كما بلغت نورة فتحي عتبة 31 مليون متابع، لتكون بذلك الفنانة العربية والإفريقية الأكثر انتشارًا على الموقع المذكور. وتمكنت الفنانة الاستعراضية التي سطع نجمها عاليا في سماء بوليوود، من إزاحة أشهر الفنانين العرب عن عرش “إنستغرام”. وعلى رأسهم الموسيقي العالمي ديدجي خالد، واللبنانية نانسي عجرم التي ظلت لمدة طويلة تسيطر على المركز الأول عربيا. كما نجحت أيضا في التفوق حتى على شاروخان، الذي يعد رقما صعبا وظاهرة فنية فريدة في الهند.

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