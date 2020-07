الهند تسجل 22 ألف إصابة بكورونا خلال يوم!

وتشكل هذه الحصيلة، أعلى إرتفاع يومي للإصابات الجديدة بالفيروس، والتي تجاوزت عتبة الـ20 ألف، للمرة الأولى أمس الجمعة.

ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 648315.

كما تم تسجيل 422 وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس التاجي إلى 18655.

وتماثل 14335 شخصا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 394227.

#CoronaVirusUpdates: #COVID19 India Tracker

(As on 4th July, 2020, 08:00 AM)

Confirmed cases: 648,315

Active cases: 235,433

Cured/Discharged/Migrated: 394,227

Deaths: 18,655



July 4, 2020