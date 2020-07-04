الهند تسجل 22 ألف إصابة بكورونا خلال يوم!

كشفت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، عن تسجيل 22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشكل هذه الحصيلة، أعلى إرتفاع يومي للإصابات الجديدة بالفيروس، والتي تجاوزت عتبة الـ20 ألف، للمرة الأولى أمس الجمعة.

ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 648315.

كما تم تسجيل 422 وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس التاجي إلى 18655.

وتماثل 14335 شخصا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 394227.