الهند تسجل 4205 حالة وفاة و350 ألف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة

سجلت، اليوم الأربعاء، وزارة الصحة الهندية 4205 حالة وفاة و350 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 254 ألف و197 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 23.3 مليون حالة

وحسب موقع روسيا اليوم، يستمر انتشار فيروس كورونا في الهند والذي يبلغ تعددا سكانه 1.3 مليار نسمة.

في حين يتفشى الوباء في المناطق الريفية والتي تضم ثلثي السكان بالموازاة مع تراجعه في المدن الكبرى

وفي سياق ذي صلة، يعتقد الكثير من الخبراء أن العدد الحقيقي للوفيات والإصابات بالوباء المميت في الهند أكبر من ذلك بأضعاف.