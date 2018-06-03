الهند تطلق صاروخا باليستيا بعيد المدى قادر على حمل أسلحة نووية

اختبرت الهند اليوم الأحد، بنجاح إطلاق صاروخ باليستي سطح-سطح بعيد المدى عابر للقارات، قادر على حمل أسلحة نووية.

من طراز أجني -5 قبالة سواحل جزيرة عبد الكلام في ولاية أوديشا شرق البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتم إطلاق الصاروخ الباليستي محلي الصنع في الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي.

ونقلت تقارير إعلامية محلية عن مسؤولي دفاع قولهم: إنّ الإختبار أجري من منطقة الاختبارات المتكاملة بالجزيرة”.

وذكرت منظّمة تطوير أبحاث الدفاع الهندية أنّه تمّ إطلاق الصاروخ القادر على حمل رؤوس نووية.

والأطول مدى في سماء صافية وبدأ بالصعود فى الطريق المحدّد له تماما”.

وأضافت، راقبت ورصدت أجهزة الرادار ومحطات الإرشاد اللاسلكي وأنظمة التتبع طوال المهمة أداء الصاروخ الّذي يصل مداه إلى خمسة آلاف كيلومتر.

وتمّ إجراء الاختبار الأول للصاروخ أجني-5 في عام 2012.