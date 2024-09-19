الهند تهنئ رئيس الجمهورية بإعادة انتخابه لعهدة ثانية

بعث رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

وعبّر رئيس الوزراء الهندي عن صلابة علاقات الصداقة التقليدية، بين الهند والجزائر. والمؤسسة على الثقة المتبادلة والإرادة الصادقة وتشارك وجهات النظر، في مسائل إقليمية ودولية.

وأكد رئيس الوزراء الهندي لرئيس الجمهورية عبر رسالته أيضا، أن الهند تولي أهمية كبرى لتوسيع وتعميق التعاون مع الجزائر. بما يخدم المنفعة المشتركة للشعبين.