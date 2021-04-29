الهند تُسجل أعلى معدل للوفيات منذ بدء جائحة كورونا وتستنجد بمصر

سجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيانات وزارة الصحة في الهند، فقد تم تسجيل 379257 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 18مليونا.

بينما تم تسجيل 3645 وفاة بالفيروس التاجي، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.

ومن جهة أخرى، كشفت السلطات في الهند، إنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار “ريمديسيفير” لعلاج كورونا.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين.

وأضاف ذات المتحدث، أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وأورد شرينغلا: “نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين، ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم”.

مشيرا، إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار “فافيبيرافير” لعلاج “كوفيد 19”.