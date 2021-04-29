الهند.. طفرات جديدة تجعل كورونا ينتشر بشكل أكبر وأكثر عدوى

ترصد الهند، ظهور طفرات يمكن أن تجعل فيروس كورونا ينتشر بشكل أكبر وأكثر عدوى، أو يمكن أن يتسبب في مرض خطير.

وحسب العلماء، فإن متغيرات SARS-CoV-2 المسؤولة عن هذه الموجة الثانية في الهند تتضمن طفرتين على الأقل تجعلهما أكثر خطورة.

ويعتقد الباحثون أن هاتين الطفرتين قد تجعل من السهل على الفيروس إصابة الخلايا البشرية.

وتحتوي 38 بالمائة من العينات المتسلسلة وراثيا من الهند التي تم جمعها في مارس على الطفرتين.

وقد أطلق العلماء على هذا النوع من الفيروس، “B.1.617” البديل.

ويعتقد مدير برنامج المناعة في معهد سانفورد بورنهام بكاليفورنيا، أن الطفرات تطورت بسبب التكاثر المفرط جراء العدوى المتزايدة في الهند.