الهند: فيل يقتل امرأة ثم يعود لجنازتها ويدهس جثتها

قتل فيل بري امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، في الهند. ليعود الفيل ذاته ويدوس على جثتها بينما كانت الأسرة تستعد لحرق جثتها.

وحول تفاصيل الحادث فقد كانت الضحية السبعينية، مايا مورمو، تسحب المياه في ولاية أوديشا بشرق الهند.

وقالت السلطات المحلية إن الحيوان ضل طريقه عن محمية دلما للحياة البرية، على بعد 200 كيلومتر تقريبًا من مايوربهانج.

وبعد تعرضها للدهس، نُقلت مورمو إلى المستشفى حيث توفيت متأثرة بجراحها.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى ولكن إصاباتها كانت شديدة للغاية ووضعت في محرقة جنازة في نفس الليلة. وفقًا لما ذكرته Telegraph UK.

وتقول التقارير المحلية أنه عندما تجمع أفراد الأسرة للجنازة وكانوا في منتصف أداء الطقوس الأخيرة. ظهر الفيل نفسه، ثم ورد أنه رفع جثة السيدة من محرقة الجنازة وداسها مرة أخرى. ولم تتمكن الأسرة من المضي قدمًا في المراسم إلا بعد رحيل الفيل.

ويتزايد الصراع بين البشر والفيلة في الهند حيث دفعت إزالة الغابات الحيوانات إلى الخروج من مناطقها المحمية للعثور على الطعام.

ووفقًا لوزارة البيئة والغابات والمناخ الهندية، قُتل 1401 شخصًا من عام 2018 إلى عام 2020. وقتل 301 فيلًا نتيجة للصراعات المستمرة.