الهند: قتيل و8 جرحى بعد انهيار سقف في مطار نيودلهي

نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الهندية. أعلن رجال الإطفاء المحليون أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه. وأصيب ثمانية آخرون اليوم الجمعة في انهيار جزئي لسقف صالة تم تجديدها مؤخرا في مطار نيودلهي بالهند.

وقال أتول جارد مدير خدمة إطفاء دلهي لوكالة فرانس برس إن “ثمانية أشخاص أصيبوا وتوفي شخص واحد. واكتملت عمليات الإنقاذ”.

وتحطمت المركبات بسبب سقوط عوارض فولاذية عملاقة في ساحة المغادرة في المبنى رقم 1، وفقا للصور المنشورة على الإنترنت.

وهذه المحطة، التي تستخدم فقط للرحلات الداخلية، هي واحدة من عدة مشاريع. افتتحها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مارس قبل الانتخابات العامة في البلاد.

وأعلنت سلطات المطار أنه تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة من هذه المحطة حتى وقت مبكر من بعد الظهر.

وقالوا في بيان: “بسبب هطول أمطار غزيرة في وقت مبكر من هذا الصباح. انهار جزء من السقف حوالي الساعة الخامسة صباحا”.

وأضافوا أن “فرق الإنقاذ تعمل على تقديم كافة المساعدات والمساعدات الطبية اللازمة للمتضررين”.