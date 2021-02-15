الهند: مجموعة قردة تختطف توأما رضيعا وتقتل طفلة

أعلنت وسائل إعلام هندية عن اختطاف مجموعة من القردة لتوأم رضيع يبلغ من العمر ثمانية أيام من منزلهما.

وألقت مجموعة من القردة الرضيعة الصغيرة بعد اختطافها من سريرها في مجرى مائي، الأمر الذي تسبب بوفاتها.

ولحقت مجموعة من السكان المحليين في ميلا ألانغام الواقعة بولاية تاميل نادو، بالقردة التي حملت التوأم وسارعت بالهرب فوق المنازل.

حيث نجحوا في إنقاذ إحدى الفتيات بعدما تركتها الحيوانات على أحد الأسطح.

وعقب عمليات بحث، عن الطفلة الثانية، تم العثور على جثتها قرب مجرى مائي.

وتحدثت والدة التوأم لموقع “تايمز أوف إنديا” قائلة، إنها صدمت لرؤية القرود على سطح منزلها.

واكتشفت لاحقا اختطافها للتوأم الذي كان نائما في الداخل.

وأضافت الوالدة المكلومة أنها بدأت بالصراخ، الأمر الذي جعل جيرانها يسارعون باللحاق وراء القردة.

إلا أن محاولتهم لم تفلح سوى في إنقاذ طفلة واحدة –تضيف والدة الضحايا-.