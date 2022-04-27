الهند: مصرع 11 شخصا صعقا بالكهرباء خلال احتفال ديني
لقي 11 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام شاحنة بخطوط كهرباء خلال موكب احتفالي هندوسي في جنوب الهند.
وقالت الشرطة الهندية، إن 11 شخصا تعرضوا للصعق بالكهرباء حتى الموت. عندما لمست الشاحنة التي كانوا يستقلونها والمزينة بمناسبة مهرجان هندوسي. خطوطا علوية لنقل الكهرباء خلال موكب احتفالي هندوسي في جنوب الهند.
واشتعلت النيران في الشاحنة التي كانت مزدحمة بالكثيرين بسبب الشرارة الكهربائية.
وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة ثانجافور بولاية تاميل نادو، بحسب رجل شرطة رفض الكشف عن هويته.
ووقع الحادث عندما كانت العربة تسير في موكب في منطقة ثانجافور، على بعد 340 كيلومترا جنوب تشيناي، عاصمة الولاية.
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جريمة شنعاء تصدم العالم.. 4 رجال بالهند يغتصبون سحلية ويأكلونها
تداولت مختلف المواقع العالمية، جريمة شنعاء، ارتكبها 4 رجال بالهند. حيث اتُّهموا باغتصاب سحلية مهددة بالانقراض وقتلها وطبخها وأكلها، في محمية غابات.
ووفقا لذات المصادر فقد ألقت الشرطة في الهند القبض على أربعة رجال. زُعم أن الموقوفين اغتصبوا جماعياً سحلية وقتلها وطبخها وأكلها، في محمية “ساهيادري” للنمور في ولاية “ماهاراشترا” غرب الهند.
وجرى التَعرّف على الرجال الأربعة من خلال كاميرات المراقبة في الغابة، المخصصة لتتبع النمور. واعتقلتهم السلطات المحلية بين 1 و5 أفريل الحالي.
كما وجد مسؤولون على هواتفهم صوراً ومقاطع فيديو لهم وهم يقومون بفعلتهم –حسب ذات المصادر-.
وقال ضابط قسم الغابات فيشال مالي: “لم أرَ قط جريمة كهذه من قبل، الرجال في العشرينيات والثلاثينيات من العمر”.
وذكر الموقع أسماء الرجال المعتقلين، وقال إنهم “من السكان المحليين”. ووُجهت للموقوفين التهم بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي لعام 1972. ومنحتهم محكمة محلية الإفراج بكفالة الأسبوع الماضي.
وبعد خروج المشتبه بهم بكفالة يسعى مسؤولو الغابات للحصول على “مشورة قانونية”. بشأن اتهامهم بموجب قانون “يجرّم الاعتداء البشر على الحيوانات”.
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على طريقة فاجعة ريان.. وفاة 15 إمرأة بالهند!
وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز”، عن المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينغار بولاية أوتار برادش، أخيل كومار، فإن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.
وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن.
كما قال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام، أن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت.
وأضاف القاضي، إن الضحايا سقطن الى الأسفل وسحقن تحت الركام، لتخلف الفاجعة وفاة 15 إمرأة وفتاة.
كما وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادث بأنه “يدمي القلب”، وكتب على تويتر أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.
وغالبا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض والحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.
وفي حادثة مشابهة، لقي 24 شخصا مصرعهم، عام 2017، خلال حضورهم حفل زفاف في ولاية راجاستان الشمالية الغربية عندما انهار جدار عليهم.