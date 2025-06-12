الهند..مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة وهذه جنسيتهم

كشفت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، عن مقتل جميع ركاب طائرة الهند المنكوبة وعددهم 242.

للإشارة، تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينغ 787-8 “دريملاينر”. كانت في طريقها من مدينة أحمد آباد إلى مطار “غاتويك” في لندن، بعد دقائق من إقلاعها ظهر اليوم. وكانت الرحلة رقم AI171 تقل 242 راكباً عند وقوع الحادث.

وأعلنت الهند أن الطائرة المنكوبة كان على متنها 53 بريطانيا و7 برتغاليين وكندي و169 هنديا. فيما وجهت الطائرة نداء استغاثة إلى برج المراقبة قبيل تحطمها.

وقالت الشرطة الهندية إن الطائرة المنكوبة تحطمت على مبنى سكني للأطباء في أحمد أباد.