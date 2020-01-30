الهند والفلبين تعلنان رصد أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كل من الهند والفلبين، اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيهما.

وحسب بيان للحكومة الهندية، ظهرت حالة الإصابة الأولى بكورونا، في كيرالا بجنوب البلاد.

وأرود البيان، أن الفحوصات أثبتت إصابة المريض بالفيروس، مؤكدة أن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.

أما في دولة الفليبين، أعلن مسؤولون في قطاع الصحة، ظهور أول حالة إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه، إن الفحوص أكدت إصابة صينية بالفيروس دخلت البلاد قادمة من مدينة ووهان بالصين يوم 21 جانفي، حسب وكالة “رويترز”.

وأكد الوزير، أن المريضة معزولة داخل مستشفى حكومي.