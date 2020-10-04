الهند: 76 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند اليوم الأحد، 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكانت الهند، سجلت أمس السبت، 1069 حالة وفاة و79476 إصابة بفيروس كورونا.

وأصبحت الهند ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، من حيث أكبر عدد في الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات ارتفع إلى أزيد من 100 ألف وفاة.

بينما ارتفع عدد الإصابات الى 79 ألفا و476 حالة، مما يرفع العدد الإجمالى بالبلاد إلى 6.47 مليون إصابة.

وقد أظهرت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 35 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم يبلغ 34 مليونا و903 الآف و312 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات مليونا و33 ألفا و187 حالة وفاة.