الهند تنفّذ ضربات عسكرية دقيقة ضد مواقع في باكستان

أعلنت الهند اليوم الثلاثاء تنفيذ ضربات عسكرية دقيقة ضد مواقع في باكستان استهدفت مواقع في منطقة كشمير الباكستانية.

وكتب الجيش الهندي في تغريدة على منصة إكس: “.. لقد تم تحقيق العدالة”.

بينما قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن الهند “اعتدت عليهم بصواريخ استهدفت عدة مناطق.. وستتلقى الهند الآن ردا شاملا وحازما”.

من جهته، رد الجيش الهندي أن باكستان قصفت بالمدفعية الليلة مناطق على الأراضي الهندية.

ووفقا لوكالة رويترز، سجِّلَ تبادل للقصف في إقليم كاشمير على الشريط الحدودي بين باكستان والهند.