الهولندي فان دايك يتربع على عرش القارة العجوز

تمكن المدافع الهولندي، فيرجل فان ديك لاعب ليفربول الإنجليزي من التتويج بجائزة احسن لاعب في أوروبا لموسم 2018/2019.

وجاء تتويج الهولندي على هامش قرعة دوري الأبطال التي أجريت اليوم بمدينة موناكو الفرنسية.

وتنافس فان دايك على هذه الجائزة مع النجمين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو .

وحصد مدافع “الريدز” جائزة اخرى وهي أحسن مدافع في القارة العجوز، وهذا بعد حصده للقب دوري الأبطال الموسم الفارط.

وبهذا يكون افضل لاعب في إنجلترا قد خلف الكرواتي لوكا مودريتش، في جائزة أفضل لاعب أوروبي الذي نال الموسم الماضي.