الهولندي “فان مارفيك” يُكذب إشاعة تدريبه لـ”الجزائر”

الرياضة
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الهولندي “فان مارفيك” يُكذب إشاعة تدريبه لـ”الجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

نفى الهولندي “بيرت فان مارفيك” الإشاعات المُتداولة بشأن إلتحاقه الوشيك بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني، خلفا لرابح ماجر.

وأوضح التقني المُخضرم في تصريحات لموقع “غول” العالمي بأنه توقيعه مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم خبر لا أساس له من الصحة.

وإنتشر، خبر وصول المُدرب السابق لـ”أستراليا” للعارضة الفنية لـ”الخضر” كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتنتظر الجماهير الجزائرية على أحر من الجمر، معرفة إسم المُدرب الجديد لـ”الأفناك”، والذي أكد زطشي الكشف عنه في أقرب الآجال.


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