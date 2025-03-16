الهيئة الأولمبية الإفريقية تمنح رئيس الجمهورية الوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي

منحت هيئة اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا، خلال حفل رسمي أقيم في قصر المرادية، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي.

تخلل الحفل حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإطارات بالرئاسة ، في مقدمتهم بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووليد صادي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عبد الرحمان حماد، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية.

ويعد هذا الوسام من أرفع التكريمات التي تُمنح لقادة الدول تقديراً لدورهم الكبير في دعم الرياضة والجهود المبذولة لتعزيز مكانة الرياضة على الصعيدين الإفريقي والعالمي.

كما تم تسليم رئيس الجمهورية هدية فخرية تعبيراً عن التقدير لما قدمته الجزائر تحت قيادته من دعم وتشجيع للأنشطة الرياضية على المستوى القاري والدولي.