الهيئة الرياضية الإفريقية تدعو ولد علي لإجتماع بالقاهرة

تلقى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، دعوة من رئيس الهيئة الرياضية الإفريقية أحمد ناصر، لحضور اجتماع تنسيقي بالقاهرة.

وكشف أحمد ناصر لـ(و.أ.ج)، أنّ الإجتماع المقرر ما بين 5و6 جانفي، سيخصص لوضع اللمسات الأخيرة للألعاب الإفريقية للشباب 2018 المقرّر بالجزائر.

وصرح أحمد ناصر على هامش استقباله من طرف الوزير الهادي ولد علي: “أدعو الوزير لحضور الإجتماع التنسيقي يومي 5و6 جانفي”.

وأضاف: “الإجتماع سيتم بين إتحاد اللجان الإفريقية واتحادات الكونفديراليات الرياضية الإفريقية لقييم التحضيرات الخاصة بالألعاب الإفريقية للشباب 2018 المقررة بالجزائر”.

ومن المقرر أنّ يشارك في هذه الألعاب التي ستجرى مابين 19و28 جويلية المقبل، ألاف الرياضيين الأفارقة ما بين 14و18 سنة.