الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي مزاب تستنكر حادثة مقتل جمال بن اسماعيل

استنكر مجلس الشيخ باعبد الرحمان الكرثي الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي مزاب، الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أحد المواطنين بالأربعاء ناثراثن.

ودعا المجلس، عبر بيان له، السلطات القضائية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هذه الحادثة ويهيب بالمواطنين الحفاظ على نعمة الأمن والطمأنينة.

كما أعربت الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي مزاب عن تضامنها مع ضحايا الحرائق الأخيرة بالجزائر، وقدمت عزائها لأسر من قضوا في هذه الكارثة.

وحيت الهيئة، روح التضحية التي أظهرها شهداء الواجب الوطني من أفراد الجيش الوطني الشعبي ومن المدنيين المتطوعين في مهمة إغاثة إخوانهم.

وأكد بيان ذات الهيئة إن الهبة التضامنية التي تعيشها بلادنا إثر هذه الكارثة، والتي جسدتها قوافل الإغاثة والإعانة، التي جاءت لتعزيز مجهودات مؤسسات الدولة، تجسد المعاني السامية للتآزر بين الجزائريين.

كما تنم هذه الهبة، عن وعي المواطن بالتحديات والرهانات التي تواجهها بلادنا وإصراره على إفشال مخططات ضرب استقرار ووحدة الجزائر والنيل من استقلالية قراراتها وخياراتها السيادية بشأن القضايا المحلية والإقليمية والدولية.