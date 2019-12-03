الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي مزاب تندد بالتدخل الأوروبي في شؤون الجزائر

أعلن مجلس الشيخ باعبد الرحمان الكرثي، عن رفضه شكلا وموضوعا للائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر.

وأعرب في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره الشديد للتدخل في الشؤون الداخلية للشعب الجزائري ومحاولة تدويل قضايا من صميم اختصاص مؤسسات البلاد.

لا سيما وأن الشعب الجزائري المتطلع لغد أفضل ينأى بنفسه عن التدخل في شؤون الآخرين، لا بدافع المصلحة، ولكن انتصارا لمبدأ رسخته الممارسات الأخلاقية والدبلوماسية.

وأضاف “برغم حساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الجزائري يدرك بوعيه المتوقد وبما خبره من تجارب الشعوب الأخرى أن الحلول المنبثة من العبقرية المحلية والقدرات الذاتية التي قد يختلف البعض في تقييمها تظل أحسن وأفيد وأكثر صونا للكرامة من مخرجات الاملاءات والتدخلان التي تنطوي على مرامي الهيمنة وإذلال الشعوب.

وحيا رئيس المجلس دودو باحمد الجزائريين برمتهم على رفض مثل هذه الممارسات، مهيبا بالجميع شعبا ومؤسسات المضي بثبات على درب الانخراط في مسعى التأسيس للجزائر الجديدة التي قوامها العدل وصون الحقوق.