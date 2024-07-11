الهيئة العليا لعشائر واد ميزاب تؤكد دعمها للمترشح عبد المجيد تبون

اكد المجلس الكرثي وهو الهيئة العليا لعشائر واد ميزاب دعمه للمترشح عبد المجيد تبون في الرئاسيات التي ستجرى يوم 7 سبتمبر القادم.

وفي بيان ممهور بختم المجلس الكرثي أكد ان هذه الانتخابات تكتسي اهمية بالغة نظرا للظرف الدقيق و التحولات الاقليمية و الدولية الاي تحكمها اوضاع جيوسياسية تتهدد الدول في سيادتها وهو ما يستلزم على الجميع تحمل مسؤوليته من اجل تفويت الفرصة على كل من يتربص بامن و استقرار الجزائر.

واضاف البيان انه بعظ قراءة الوضع الراهن و ما حقق من مكاسب على يد رئيس الجمهورية خلال العهدة خاصة ما تعلق بتعديل الدستور الذى عزز الديمقراطية اضافة الي عصرنة الجيش الوطني الشعبي الي جانب الاصلاحات الاقتصادية و كذا استعادة الجزائر دورها الاقليمي خاصة في مناصرة القضايا العادلة.

كما اكد المجلس الكرثي على اهمية الحفاظ على استقرار البلاد بما يضمن مواصلة الاصلاحات لاجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن و القضاء على البيروقراطية و الفساد و ضمان التوزيع العادل للثروة بين الشمال والجنوب وارساء دولة القانون.

ودعى المجلس الكرثي كل فعاليات المجتمع المدني الي التجند من اجل التحسيس باهمية المشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي من اجل ارساء دعائم الديمقراطية.