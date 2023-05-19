الهيئة العليا للإنتخابات بتركيا تنشر النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا للإنتخابات بتركيا اليوم النتائج النهائية للإنتخالات الرئاسية والتي جرت يوم 14 ماي 2023.

وحسب وكالة الاناضول التركية تحصل الرئيس الحالي الطيب رجب أردوغان على 49.52 بالمئة. بينما تحصل مرشح “تحالف الأمة” قليجدار أوغلوعلى 44.88 بالمئة. في حين حصل مرشح تحالف “أتا ” سنان أوغان: 5.17 بالمئة من الاصوات.

ووفقا لذات الهيئة نقلا عن وكالة الاناضول بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 87.04 بالمئة. كما تم تسجيب عدد الاصوات الملغاة بـ 37 ألف و104 أصوات.

وأعلنت ذات الهيئة إجراء الجولة الثانية رسميا من الإنتخابات الرئاسية يوم 28 ماي 2023 . وذلك لعدم حصول اي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الاصوات.