الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تطالب بتوسيع صلاحياتها

طالب نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات،موسى يعقوب،اليوم الإثنين بتوسيع صلاحيات الهيئة.

فيما تعلق بدورها الرقابي على إيداع الترشيحات ومعالجة الملفات والقرارات الخاصة برفض بعض الترشيحات.

وقال موسى يعقوب للقناة الإذاعية الثالثة إن القانون المتعلق بنظام الانتخابات أقصى الهيئة في هذا الشق بالذات.

وأعطى صلاحيات الفصل فيها للمحاكم الادارية.

و قيم موسى يعقوب الحملة الانتخابية بالايجاب واصفا إياها بالهادئة ،وذلك بفضل النضج السياسي الذي تحلى به المترشحون .

حيث خلت من الشتم والمساس برموز الدولة وقد ساهم في ذلك التجربة التي اكتسبتها الهيئة في التشريعيات الفارطة.

والتكوين الذي أشرفت عليه لفائدة أعضائها بحضور الاحزاب السياسية.

وبخصوص المخالفات قال نائب رئيس الهيئة إن أغلب التدخلات والمقدرة ب545 تدخل انحصرت في مخالفات الالصاق العشوائي للصور والمنشورات .

فيما تم الوقوف على عدد قليل من حالات تدمير مداومات بعض الاحزاب السياسية .