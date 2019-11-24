الهيئة الناخبة فيها 24 مليون.. ولست معتمدا على الأفلان

قال المرشح الحر للإنتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون بأنه جاء ببرنامج للشعب الجزائري وليس للأحزاب فقط.

وأكد تبون خلال ندوته الصحفية بمنتدى الحوار أنه جاء ببرنامجه للشعب وأنه يهدف إلى الحصول على أصواته مؤكدا بأنه يعتمد على الهيئة الناخبة التي تبلغ أزيد من 24 مليون ناخب وليس على حزب الأفلان

وبخصوص الأحزاب قال تبون أن أكبر حزب في الجزائر لديه 250 ألف مناضل على أقصى تقدير في إشارة منه لحزب الأفالان.

وأضاف أن حزب الأفالان حر في دعمه من عدمه مشيرا إلى أن هناك أحزاب سياسية أخرى دعمته وأخرى دعمت مرشحين أخرين وهذه هي السياسة على حد تعبيره.