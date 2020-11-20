الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: تسجيل حوالي ألفين إخطار بالمساس بحقوق الطفل

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الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: تسجيل حوالي ألفين إخطار بالمساس بحقوق الطفل
بقلم أمينة داودي

أعلنت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عن تلقي أكثر من ألف و 970 إخطارا بالمساس بحقوق الطفل.

وقالت الهيئة، أن هذه الإخطارات تمت عبر رقمها الأخضر 11/11، داعية إلى ضرورة التعامل بجدية مع مسألة التجاوزات المرتكبة في حق الطفل.

وكشفت مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للإذاعة الوطنية، أنه يتم تسجيل يوميا من 5 إلى 10 آلاف مكالمة من قبل خلية الإصغاء التي تتكون من مختصين نفسانيين وقانونين وكذا التبليغ عن بعض التجاوزات التي ترتكب في حق الطفل.

و أكدت شرفي، أن الهيئة عبر رقمها الأخضر 11/11،  لاتزال تستقبل عددا من الإخطارات المتعلقة بالمساس بحقوق الطفولة.

كما تسعى الهيئة إلى توسيع مجالها من حيث نوعية الخدمات المقدمة، وجعلها بمثابة همزة وصل بينها وبين العائلات والأطفال.


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