الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: تسجيل حوالي ألفين إخطار بالمساس بحقوق الطفل

أعلنت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عن تلقي أكثر من ألف و 970 إخطارا بالمساس بحقوق الطفل.

وقالت الهيئة، أن هذه الإخطارات تمت عبر رقمها الأخضر 11/11، داعية إلى ضرورة التعامل بجدية مع مسألة التجاوزات المرتكبة في حق الطفل.

وكشفت مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للإذاعة الوطنية، أنه يتم تسجيل يوميا من 5 إلى 10 آلاف مكالمة من قبل خلية الإصغاء التي تتكون من مختصين نفسانيين وقانونين وكذا التبليغ عن بعض التجاوزات التي ترتكب في حق الطفل.

و أكدت شرفي، أن الهيئة عبر رقمها الأخضر 11/11، لاتزال تستقبل عددا من الإخطارات المتعلقة بالمساس بحقوق الطفولة.

كما تسعى الهيئة إلى توسيع مجالها من حيث نوعية الخدمات المقدمة، وجعلها بمثابة همزة وصل بينها وبين العائلات والأطفال.