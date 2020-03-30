الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تدعو المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل

دعت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أعضاء شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل عبر كامل التراب الوطني.

ووجهت الهيئة، اليوم الإثنين في بيان لها، نداء إلى أعضاء المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل عبر التراب الوطني، والإنخراط في هذه الهبة الإجتماعية التضامنية والمشاركة في هذه التعبئة الوطنية.

وذلك بهدف ضم جهودها إلى جهود الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا .

وأشارت الهئية أن ذلك يتزامن ومساعي الدولة الرامية إلى الوقاية من تقشي فيروس كورونا، المدرجة في المخطط الوطني للتأطير والتعبئة للسكان لاسيما إحصاء الأسر المعوزة التي تحتاج إلى الدعم أثناء الحجر الصحي.