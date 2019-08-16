الهياكل الفندقية تتدعم بـ 12 ألف سرير جديد

تعززت خريطة الهياكل الفندقية في الجزائر خلال السنة الجارية ب12 ألف سرير، حسبما أفاد به وزير السياحة.

حيث صرح الوزير من ولاية عنابة أنّ 12 ألف سرير جاءت عبر استلام 96 مؤسسة فندقية جديدة .

وأضاف بأنّ الفنادق الجديدة تتوزع على مختلف ولايات الوطن، إلاّ أنّ الاستثمار في الجنوب لم يتعدّى 120 سرير هذه السّنة.

وأشار إلى أنّ 120 سرير فقط تم استلامها بأدرار في أقصى الجنوب، لتكون وجهة سياحية في الجانب الثقافي والديني والصحراوي.

وعن غلاء أسعار الفنادق، قال بن مسعود بأنه تم الاتفاق مع مسيري الفنادق لإدراج تخفيضات تصل %50 لتشجيع السياحة الداخلية.