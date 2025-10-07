الهياكل المعدنية والنحاسية: الشروع في إنتاج جهاز “فاصل ثلاثي الطور” لمجمع سوناطراك

شرعت المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية (وحدة البليدة)، في إنتاج جهاز “فاصل ثلاثي الطور” بسعة 11 متر مكعب. يعمل على الفصل بين الماء والغاز والبترول الخام لفائدة مجمع سوناطراك. حسب ما أفاد به رئيس دائرة التنقيب والعروض بذات المؤسسة، أمين بورويس.

وأبرز بورويس، في تصريح لـ”وأج”، على هامش الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدرجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025” التي تتواصل فعالياتها بوهران، أن لهذه المؤسسة الوطنية “طلب كبير” من قبل مجمع سوناطراك لإنتاج هذا الجهاز. الذي أصبح يصنع بأياد جزائرية 100 بالمائة بعدما كان يستورد من الخارج. مبرزا أنه يجري العمل على رفع نسبة الإدماج من 40 إلى 60 بالمائة مع آفاق عام 2027.

وأضاف نفس المسؤول قائلا: “سنعمل على تغطية السوق المحلية بهذا المنتوج الجديد كمرحلة أولية. ثم نتوجه نحو التصدير مع التركيز على السوق الإفريقية”.

من جهة أخرى، تقوم المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية بإنتاج العديد من المنتجات. أبرزها محطة الوقود المتنقلة بسعة 40 متر مكعب تستعمل بالمناطق النائية لفائدة شركة نفطال، وفق ذات المصدر. مشيرا إلى تسجيل طلب كبير على المحطات المتنقلة للوقود.

وفي ذات السياق، تطمح ذات المؤسسة إلى تلبية السوق المحلية بهذا المنتوج قبل التوجه نحو التصدير. خصوصا السوق الإفريقية كمرحلة أولى.

وتتكفل المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية (وحدة البليدة)، والتي تشغل حوالي 600 عامل. بإنتاج قرابة 10 آلاف طن سنويا من الهياكل المعدنية والخزانات المعدنية. ذات سعة تتراوح ما بين 1 متر مكعب إلى 200 متر مكعب والخزانات الكبيرة للوقود وغيرها من المنتجات.