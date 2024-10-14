الهيدروجين الأخضر.. إبرام إتفاقيات تعاون بين سوناطراك وسونلغاز وشركات عالمية

أشرف محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم على مراسم إتفاقيات تفاهم وشراكة بمركز المؤتمرات بوهران بين سوناطراك، سونلغاز. “في أن جي” (ألمانيا)، سنام (إيطاليا). سي كوريدور (إيطاليا)، فيربوند قرين هيدروجين (النمسا).

الإتفاقيات جاءت من أجل تقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر. قصد تزويد السوق الأوروبية عبر محور “ساوث 2 كوريدور”.

وسيلعب مشروع “ساوث 2 كوريدور” دورا محوريا في تقليص التبعية الطاقوية على الطاقة الأحفورية. وكذا ترقية مسعى التحول الطاقوي نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام.