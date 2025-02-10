الهيدروجين الأخضر محور تباحث حشيشي مع ممثلي شركة بوش الألمانية 

استقبل، رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم، وفدا من شركة بوش الألمانية، يقوده رئيسها في إفريقيا، ماركوس ثيل.

وحسب بيان سوناطراك، قدّم ماركوس ثيل، خلال هذا اللقاء عرضا موجزا عن إمكانيات مجموعة بوش وآفاقها التنموية في إفريقيا.

وأضاف ماركوس ثيل، أن شركة بوش تولي أهمية خاصة للجزائر، نظرا لموقعها الاستراتيجي والنسيج الاقتصادي الذي تتمتع به البلاد.

كما أشاد ماركوس ثيل، بالإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

واللقاء شكّل فرصة لرئيس بوش لإفريقيامن أجل عرض خبرة الشركة في مجال صيانة المنشآت الصناعية. وكذا في تصنيع المحلّلات الكهربائية، التي تمثل أحد أهم الأجزاء الضرورية لمنشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جهته، وجّه حشيشي دعوة لممثلي شركة بوش إلى تنظيم اجتماعات مع خبراء من سوناطراك قصد دراسة أنجع السبل لتحديد فرص الشراكة والتعاون بين الشركتين. لا سيما في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. خاصة التصنيع المحلي لأجزاء المحللات الكهربائية.