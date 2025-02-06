الهيدروجين الأخضر محور تباحث سوناطراك وإيناغاز الإسبانية

استقبل رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى من شركة “إيناغاز” الإسبانية الذي يقوده رئيسها المدير العام، أرتورو غونثالو أيثبيري.

وفقاً لبيان مجمع سوناطراك، تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل بعث وإرساء تعاون بناء في جميع المجالات المتعلقة بسلسلة القيمة لصناعة الطاقة.

وأعرب ممثلو شركة إيناغاز عن اهتمامهم ببحث سبل تطوير الشراكة في مجال الغاز والهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة والمتجددة. إلى جانب مجالي البحث والتطوير والتكوين والتدريب.

وأبدت شركة “إيناغاز” عن رغبتها في دمج سوناطراك ضمن فرق العمل القائمة حاليا. والتي تضم شركات إسبانية وبرتغالية وألمانية تعمل على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بإسبانيا بمعية “إيناغاز”.

وللإشارة، فإن إسبانيا كلفت “إيناغاز” بتطوير شبكة نقل الهيدروجين الأخضر.

وتعدّ شركة “إيناغاز” متعاملاً مختصا بتسيير شبكة توزيع الغاز في شبه الجزيرة الإيبيرية. حيث تقوم سوناطراك بتموينها عبر أنبوب ميدغاز العابر للقارات الذي تحوز سوناطراك على 51% من أسهمه.