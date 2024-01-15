الهيدوس: “أتمنى تتويج بونجاح بلقب كأس إفريقيا”

تمنى نجم الكرة القطرية، حسن الهيدوس، تتويج زميله في نادي السد القطري، بغداد بونجاح، بلقب كأس أمم إفريقيا، رفقة المنتخب الوطني.

وخلال المنطقة المختلطة، عقب مباراة قطر ولبنان، التي حسمها العنابي بثلاثية نظيفة. في افتتاح لقاءات بطولة كأس آسيا 2023، تمنى الهيدوس حظا موفقا للجزائر وكل العرب.

وقال الهيدوس: “أتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر وكل المنتخبات العربية، وبشكل خاص حبيبي بغداد بونجاح.. أتمنى له كل التوفيق في البطولة، وإن شاء الله يُتوج بطلاً في النهاية أيضاً”.