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الرياضة

الهيدوس :”بونجاح أفضل لاعب احترف في السد القطري”

بقلم عزيز طالبي
الهيدوس :”بونجاح أفضل لاعب احترف في السد القطري”
بونجاح
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ودع قائد نادي السد القطري، حسن الهيدوس الدولي الجزائري بغداد بونجاح برسالة مؤثرة بعدما تمنى له التوفيق والتألق في مشواره الكروي القادم.

وقال حسن الهيدوس، في تصريح له موقع “سبور تايم” اليوم الخميس “عشرة عمر مع بغداد، الحديث عنه لا يكفي، بغداد أفضل محترف جاء لنادي السد القطري لمدة تسعة سنوات”.

كما أضاف الدولي القطري “مباراة الغد سنقاتل فيها و الفوز بها لكي نهدي الكأس إلى بغداد، أتمنى التوفيق له، وسيبقى أخي وعزيز على قلبي”.

وسينهي إبن مدينة وهران مشواره الكروي مع النادي السداوي، عند نهاية الموسم، و قد تكون الوجهة بنسبة كبيرة صوب الدوري السعودي.

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