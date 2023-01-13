الهيمنة الرقمية وسبل مجابهتها عربيا.. محور أشغال الدورة الـ2 لمؤتمر الإعلام العربي

إنطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر إتحاد إذاعات الدول العربية بتونس، أشغال مؤتمر الإعلام العربي في دورته الثانية. تحت عنوان الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا. بمشاركة عدد من وزراء الإتصال والثقافة العرب، بينهم وزير الإتصال محمد بوسليماني.

كما يبحث المشاركون في مؤتمر الإعلام العربي في دورته الثانية، وهم رؤساء الإذاعات والتلفزيونات العربية، ورؤساء الاتحادات الإذاعية العربية والدولية. مثل إتحادات الإذاعات الأوروبية والإفريقية والآسيوية، وغيرها. جملة من المحاور الهامة المتضمنة في جدول الأعمال. يبدو الأهم بينها مسألة التحديات الرقمية المطروحة في الوطن العربي في المجالات الثقافية، والاجتماعية والاعلامية. بالإضافة كذلك إلى مجال حماية المعطيات الرقمية الشخصية، والأمن السيبراني، وحماية الأطفال والخصوصية الشخصية، وهي في مجملها يستعرضها ويفصل فيها عدد من الخبراء والباحثين الجامعيين.

كما يتم في هذا المؤتمر، إستعراض تجارب عالمية في الموضوع، من طرف خبراء من أوروبا، وآسيا، واليونيسكو، وشركات للتكنولوجيا الرقمية.

كما ينتظر أن يخرج المؤتمر الثاني الإعلام العربي بتوصيات هامة تذهب في اتجاه التأكيد على ضرورة وأهمية تعميق وتوسيع مجالات التعاون العربي في مجال الاعلام. وخاصة في موضوع ترقية ورفع مستوى المحتوى الرقمي العربي. والبحث في آليات أكثر تمكنا في مجال تأمين المنصات والبيانات الرقمية العربية.

للإشارة تشارك الاذاعة الجزائرية في أشغال هذا المؤتمر، الذي أعقب أشغال الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية. ممثلة بالمدير العام محمد بغالي، الذي كانت له عدة لقاءات عمل مع ممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية العربية والقارية.

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