الوادي: أحكام مختلفة ضد ثلاثة إخوة تورطوا في قتل أخيهم الأكبر

فصلت محكمة الجنايات الإبتدائية لمجلس قضاء الوادي جناية القتل العمدي مع جنحة طمس آثار الجريمة وجنحة عدم التبليغ.

القضية جريمة عائلية متابع بها ثلاث إخوة، اعتدوا على أخيهم الأكبر، حيث تعود الوقائع لشهر جوان سنة 2016،

حيث احتدم الخلاف بين أخوين بسبب ضرب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر تأديبا له، وذلك بسبب التدخين.

الوقائع جرت ليلا قبيل أذان الفجر خلال شهر رمضان، حيث وقع تشابك بين الأخوين بسبب عودة الأخ الأصغر متأخر للبيت.

أين قام الأخ الأكبر بقطع الكهرباء عن غرفة أخيه الأصغر عقابا له، فنشب شجار بينهما وكان الأخ الأصغر يحمل سكينا

فطعن شقيقه بأربع طعنات قاتلة، حسب تقرير الطبيب الشرعي، ما تسبب في حدوث نزيف حاد للضحية.

وخوفا من العائلة على ابنها الأصغر من دخول السجن والفضيحة، تأخروا في إسعاف الإبن الأكبر “الضحية”، فلفظ أنفاسه جراء النزيف.

وقد تابعت النيابة العامة الجاني واثنين آخرين بجنحة طمس آثار الجريمة، بغسل السكين من وإخفائها.

خاصة وأن السكين المحجوزة ليست هي أداة الجريمة حسب تقرير الطب الشرعي بالنظر لسمك الضربة.