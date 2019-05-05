الوادي.. أزيد من 200 عملية جراحية للماء الابيض بالمؤسسة لطب العيون

تتواصل غدا لليوم الثاني حملة اجراء عمليات جراحية الماء الابيض بالعيون بالمؤسسة الاستشفائية لطب العيون بولاية الوادي.

الحملة بالتنسيق مع اطباء المؤسسة الاستشفائية بن عمر الجيلاني، جاءت بعد تراكم المواعيد والانتشار الكبير لهذا المرض بالجهة.

واجريت ازيد من 200 عملية لفائدة المرضى باحدث التقنيات احديثة فاكو والتي من شأنها تقليص المواعيد ورفع الرعاية الصحية خاصة للفئات الهشة الغير قادرة على اجراء مثل هذه العمليات لدى الخواص والتي يفوق سعرها 10 ملايين سنتيم.

المبادرة لقيت استحسان المرضى ةاهليهم في انتظار تظاهرات جراحية اخرى.

فيما ينتظر ان يبرمج حظلة في زراعة القرنية في ذات المؤسسة والتي اصطدمت بسعر القرنيةالمرتفع لارجاع البسمة للعديد من المرضى الذين يعانون ويفتقرون نعمة البصر.